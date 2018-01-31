Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы продолжатся в Санто-Доминго в среду

ТАСС, 31 января. Переговоры об урегулировании политического кризиса в Венесуэле, проходящие в Санто-Доминго, продолжатся в среду. Об этом сообщил во вторник представитель правительства Доминиканской Республики Роберто Родригес Марчена.

"Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились продолжить диалог в среду в 09:00 (16:00 мск)", - сказал Родригес Марчена на краткой пресс-конференции по итогам многочасовых переговоров, которую транслировал телеканал teleSUR. Никаких подробностей о ходе встречи он не привел.

"Мы очень близки к заключению договоренности. Нам осталось согласовать всего два пункта, и мы уверены, что в среду соглашение будет достигнуто", - заявил в свою очередь министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий на переговорах в Санто-Доминго правительственную делегацию.

Переговоры в Доминиканской Республике

Очередной раунд переговоров начался в Санто-Доминго в понедельник. Встреча проходит за закрытыми дверями в здании внешнеполитического ведомства Доминиканской Республики.

Каракас на встрече представляют Хорхе Родригес и председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес, его сестра. Делегацию оппозиции возглавляет депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес. Партия "Народная воля", которую возглавляет находящийся под домашним арестом оппозиционер Леопольдо Лопес, приняла решение не ехать в Санто-Доминго.

В качестве посредников в переговорах участвуют бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской Республики Данило Медина, а также представители Чили, Боливии и Никарагуа.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США предпринимают серьезные усилия для срыва переговоров в Санто-Доминго.