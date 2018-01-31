Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об этом говорится в сообщении Белого дома для прессы.

В нем отмечается, что "президент подписал указ", отменяющий "постановление предыдущей администрации, в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо". В документе подтверждается, что "Соединенные Штаты сохраняют возможность в случае необходимости" направлять в спецтюрьму дополнительных узников.

В сообщении говорится, что Пентагон должен "выработать для президента рекомендации в отношении критериев <...> содержания под стражей в США лиц в связи с вооруженным конфликтом, включая критерии отправки" их в Гуантанамо. Таким образом министр обороны пересмотрит политику США в плане проведения задержаний на поле боя. Согласно распоряжению, учрежденная при Обаме межведомственная группа продолжит рассматривать дела узников на предмет их содержания в спецтюрьме.

"Когда дело доходит до терроризма, мы сделаем все, что необходимо, для защиты нашей страны", - приводит Белый дом слова американского лидера. "Новые действия президента имеют жизненно важное значение для сохранения инструментов и возможностей, необходимых для ликвидации террористической угрозы, - указывается в сообщении для печати. - Задержание врагов, захваченных во время вооруженного конфликта, является законным и необходимым средством ведения боевых действий, которое должно оставаться доступным для Соединенных Штатов". В Белом доме подчеркнули, что "более сотни" человек, "освобожденных из мест содержания в Гуантанамо, вновь приняли участие в боях, а некоторые убивали членов [возглавляемой США международной антитеррористической] коалиции и американцев".

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем - младшим. В этом лагере содержатся лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Узники находятся там фактически в правовом вакууме. Обама практически сразу после начала исполнения им полномочий главы государства подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года, однако столкнулся с противодействием Конгресса.

Существование лагеря в Гуантанамо вызывает резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников. Обама за время пребывания у власти распорядился освободить почти 200 узников, которые были признаны не представляющими угрозы, сейчас в тюрьме остаются около 40 заключенных. Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что не будет закрывать спецтюрьму. Он также указывал на недопустимость освобождения из нее узников, которые, по его словам, могут после этого вернуться к террористической деятельности.