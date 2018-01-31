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Планирование на случай конфликта с РФ вновь возложили на Комитет начальников штабов ВС США

Международная панорама
31 января, 5:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС

По словам генерала Пола Селвы, решение возможной проблемы будет вестись с использованием "всех инструментов министерства обороны"

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ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США вновь передали задачу планирования на случай потенциального конфликта с Россией от Европейского командования Комитету начальников штабов (КНШ). Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя КНШ генерал Пол Селва.

Он напомнил, что во времена холодной войны ответственность за планирование на случай любых боевых действий против СССР нес КНШ. Однако с 1991 года эта функция была передана Европейскому командованию ВС США, отметил военачальник, добавив, что считает такой подход в корне неверным. "В прошлом мы рассматривали Россию как европейскую проблему", - сказал он. Между тем, продолжил генерал, в новой Стратегии национальной обороны США, несекретную версию которой обнародовали 19 января, отношения с Россией и Китаем характеризуются как "глобальные наборы проблем".

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По словам зампредседателя КНШ, теперь военное планирование в отношении России и КНР будет вестись с использованием "всех инструментов министерства обороны" США. "Это означает, что мы не будем возлагать решение проблемы конкуренции [с этими государствами] на глав того или иного боевого командования", - пояснил он. В случае с Россией и Китаем речь идет о Европейском и Тихоокеанском командованиях ВС США.

"План глобальной кампании будет выстроен вокруг обеих [стран - России и КНР]. А глава боевого командования затем получит координирующие полномочия для управления этим планом", - уточнил Селва.

"Любой конфликт [США] с Китаем, если дело дойдет до этого, будет представлять собой в основном битву на море и в воздухе", - заявил он. Между тем, добавил военачальник, в случае конфликта США с Россией речь шла бы "в основном о битве в воздухе и на суше, поддержанной <...> на море, поскольку невозможно <...> добраться до Европы <...> без пересечения Северной Атлантики".

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