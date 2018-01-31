AFP: четыре человека задержаны по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

ТАСС, 31 января. Четыре человека помещены под стражу во Франции по делу о нападении на редакцию газеты Charlie Hebdo и магазин еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

По сведениям агентства, четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет были задержаны в понедельник и вторник "для выяснения роли, которую они могли сыграть в снабжении оружием" исполнителей нападений.

Братья Саид и Шериф Куаши напали 7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo и убили в ходе этой атаки 12 человек. В дальнейшем они были уничтожены подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом. После этого их сообщник Амеди Кулибали сначала застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем совершил захват магазина Hyper-Cacher, в ходе которого застрелил еще четырех человек. Во время штурма он был убит огнем бойцов спецподразделения полиции.