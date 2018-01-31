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Парламент Венесуэлы добивается открытия гуманитарного коридора на границе с Колумбией

Международная панорама
31 января, 5:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Депутаты планируют обратиться за содействием в ООН и ВОЗ

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ТАСС, 31 января. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, намерена добиваться открытия гуманитарного коридора на границе с Колумбией. Соответствующая резолюция во вторник получила поддержку большинства членов законодательного органа.

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"Была достигнута договоренность объявить чрезвычайную гуманитарную ситуацию на границе Республики Венесуэла, чтобы создать гуманитарный коридор, который позволил бы оказать необходимую помощь <...> в связи с вынужденным перемещением тысяч венесуэльцев, которые ищут решение проблемы голода, охватившего страну", - говорится в заявлении пресс-службы парламента. Депутаты планируют обратиться за содействием в международные организации, включая ООН и Всемирную организацию здравоохранения.

По данным властей Колумбии, в настоящее время на территории этой страны находятся свыше 550 тыс. выходцев из Венесуэлы. В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.

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