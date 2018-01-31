Парламент Венесуэлы добивается открытия гуманитарного коридора на границе с Колумбией

ТАСС, 31 января. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, намерена добиваться открытия гуманитарного коридора на границе с Колумбией. Соответствующая резолюция во вторник получила поддержку большинства членов законодательного органа.

"Была достигнута договоренность объявить чрезвычайную гуманитарную ситуацию на границе Республики Венесуэла, чтобы создать гуманитарный коридор, который позволил бы оказать необходимую помощь <...> в связи с вынужденным перемещением тысяч венесуэльцев, которые ищут решение проблемы голода, охватившего страну", - говорится в заявлении пресс-службы парламента. Депутаты планируют обратиться за содействием в международные организации, включая ООН и Всемирную организацию здравоохранения.

По данным властей Колумбии, в настоящее время на территории этой страны находятся свыше 550 тыс. выходцев из Венесуэлы. В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.