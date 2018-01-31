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Глава МИД Сербии примет участие в заседании межправкомиссии 16-17 февраля в Сочи

Международная панорама
31 января, 17:51 UTC+3

Ивица Дачич также встретится с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич примет участие в очередном заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет 16-17 февраля в Сочи. Об этом ТАСС в среду сообщил посол республики в Москве Славенко Терзич.

"Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич встретится с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным в рамках заседания межправительственной комиссии 16-17 февраля, которое состоится на полях Российского инвестиционного форума в Сочи", - сказал дипломат.

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Персоны
Дачич, Ивица Рогозин, Дмитрий Олегович
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