Глава МИД Сербии примет участие в заседании межправкомиссии 16-17 февраля в Сочи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич примет участие в очередном заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет 16-17 февраля в Сочи. Об этом ТАСС в среду сообщил посол республики в Москве Славенко Терзич.

"Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич встретится с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным в рамках заседания межправительственной комиссии 16-17 февраля, которое состоится на полях Российского инвестиционного форума в Сочи", - сказал дипломат.