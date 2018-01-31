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ЛНР: ВС Украины отчитались о "захвате" села, которое и так было под их контролем

Международная панорама
31 января, 22:34 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 31, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ВСУ заняли село Новоалександровка, которое находится в "серой зоне" Донбасса

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ЛУГАНСК, 31 января. /ТАСС/. Сообщение о захвате Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новоалександровка в "серой зоне", которое сегодня распространило министерство обороны Украины, было дезинформацией, так как этот населенный пункт находится под их контролем с момента окончания активных боевых действий. Об этом сообщил в среду представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Сегодня на сайте министерства обороны Украины со ссылкой на "Военное ТВ" появилась информация о том, что военнослужащие ВСУ взяли под свой контроль село Новоалексанровка Попаснянского района, находящееся, по словам украинских силовиков, в "серой зоне". На самом деле село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине", - приводит его слова Луганскинформцентр.

По данным командования народной милиции, "выдвижение сил и средств ВСУ и взятие ими под свой контроль районов и участков на территории ЛНР отсутствует".

Ранее в минобороны Украины уже сообщало о взятии под контроль тех или иных населенных пунктов Донбасса, расположенных в буферной зоне вдоль линии разграничения сторон, тем самым демонстрируя нежелание выполнять минские соглашения. Предыдущее "наступление" ВСУ в "серой зоне" произошло в ночь на 22 ноября, когда украинскими военными были заняты поселок Гладосово и село Травневое под Горловкой (ДНР). За последние два года конфликта в Донбассе подразделения ВСУ захватили уже более 10 населенных пунктов, находящихся в буферной зоне.

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