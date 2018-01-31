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СМИ: премьер-министра Дании обвинили в получении взятки

Международная панорама
31 января, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Сам Ларс Лёкке Расмуссен отрицает, что нарушил закон

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ТАСС, 31 января. Скандал разворачивается в Дании вокруг премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, принявшего от знакомого судовладельца подарок, который по датским законам можно классифицировать как взятку. Как сообщила в среду газета Jyllands-Posten, бывший датский госслужащий, имя которого не называется, подал в полицию заявление на главу правительства по статье 144 УК Дании, предусматривающей тюремные сроки или крупные штрафы за получение взятки должностным лицом.

Сообщается, что в 2014 году Расмуссен, еще будучи депутатом парламента, получил приглашение провести отпуск в загородном доме судовладельца Йона-Анкера Хаметнера Ларсена. Воспользовался этой возможностью Расмуссен только в 2016 году, уже заняв пост премьер-министра (во второй раз в своей политической карьере). Стоимость отдыха была оценена в 10 тыс. датских крон ($1,7 тыс.). Как пояснили изданию эксперты в области права из Копенгагенского университета, такой подарок вполне подпадает под датское определение взятки, даже если даритель не получал от политика в ответ никаких услуг или преференций.

Расмуссен отрицает, что нарушил закон. На пресс-конференции в среду он заявил датской прессе, что имел право принять подобный подарок, будучи депутатом, тем более по случаю собственного юбилея. "На тот момент я не был премьер-министром и не мог знать о том, что вновь займу эту должность", - утверждает глава правительства.

Ситуацию осложняет то, что Расмуссен и Ларсен не были старыми друзьями, которые могли бы обмениваться ценными подарками. Они познакомились лишь в 2014 году. С другой стороны, Ларсен считается членом небольшой группы состоятельных датских бизнесменов, специализирующихся на рыболовецкой отрасли и известных как "короли квот". Именно их судам достается значительная часть всех распределяемых в стране квот на промышленный лов рыбы.

Вопрос о распределении квот и роли крупного бизнеса в принятии этих решений является крайне болезненным для датской политики. Оппозиция и надзорные органы ранее обвиняли правительство Расмуссена в том, что оно делает недостаточно для того, чтобы ограничить влияние "королей" на отрасль. Из-за этого в прошлом году министр охраны окружающей среди и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен был отстранен от курирования вопросов рыболовства.

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Персоны
Расмуссен, Ларс Лёкке
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