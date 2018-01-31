СМИ: израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС появились в среду в небе на юге Ливана и достигли окрестностей города Сайда (40 км от Бейрута). Как сообщила газета Ad-Diyar, реактивные самолеты прошли на пониженной высоте над городами Набатия, Марджаюн и Бинт-Джбейль, имитируя атаки с воздуха. Пилоты преодолели звуковой барьер, вызвав воздушные хлопки.

Вторжение израильских самолетов в воздушное пространство Ливана произошло на фоне военных учений, которые проходят сейчас на севере Израиля. Это первая с сентября 2017 года имитация воздушных налетов.

Израильские ВВС регулярно совершают разведывательные полеты над южными областями Ливана и нередко достигают Бейрута, а также долины Бекаа, где находятся базы шиитской вооруженной милиции "Хезболлах".

Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) считает действия израильской авиации нарушением резолюции 1701 Совбеза ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Правительство Ливана неоднократно направляло в Совет Безопасности жалобы, обвиняя Израиль в попрании своего суверенитета. Израильские военные оправдывают полеты необходимостью следить за передвижениями бойцов "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии.