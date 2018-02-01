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Тереза Мэй отказалась принимать отставку заместителя министра, опоздавшего в парламент

Международная панорама
1 февраля, 0:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, февраля. /ТАСС

Премьер Великобритании назвала Майкла Бейтса "трудолюбивым и добросовестным" членом правительства

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ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принимать отставку заместителя министра по вопросам международного развития Майкла Бейтса, который заявил о намерении покинуть свою должность из-за совершенного в среду дисциплинарного проступка - опоздания на заседание Палаты лордов. Об этом в среду вечером сообщил в эфире телеканал Sky News.

Как сообщается, представитель главы правительства заявил, что Мэй, находящаяся сейчас с визитом в Китае, посчитала реакцию лорда Бейтса излишней и назвала его "трудолюбивым и добросовестным" членом правительства.

Лорд Бейтс пришел лишь к окончанию отведенного ему получасового слота, во время которого он должен был ответить на вопросы членов верхней палаты парламента по теме правительственной стратегии в области сокращения неравенства в обществе. В результате отвечать по теме пришлось главному партийному организатору тори в Палате лордов Джону Тэйлору, которого парламентарии застали врасплох. Появившись в зале заседаний, Бейтс заявил, что гордился возможностью в течение пяти лет держать ответ перед главным органом законодательной власти страны, но теперь испытывает чувство огромного стыда за опоздание. После этого он дал понять, что намерен покинуть свой пост в правительстве, немедленно подав премьеру прошение об отставке.

Парламентарии не поддержали этого намерения чиновника. Они проводили Майкла Бейтса возгласами, призывающими его отказаться от идеи отставки, а оппозиционная Лейбористская партия заявила, что принесенных лордом извинений за свой проступок вполне достаточно для разрешения инцидента.

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