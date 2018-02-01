Британские депутаты проголосовали за переезд из Вестминстерского дворца на время ремонта

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Британские депутаты проголосовали за переезд обеих палат парламента Соединенного Королевства в другие помещения на время многомиллиардного и многолетнего ремонта Вестминстерского дворца. Таковы результаты состоявшегося в среду голосования.

Открытое в 1871 году здание в неоготическом стиле на берегу Темзы пришло в плачевное состояние. За то, чтобы покинуть дворец, высказались 236 депутатов, против - 220. В принятом парламентариями документе содержится гарантия того, что Палата общин и Палата лордов вернутся в историческое здание "как можно раньше".

Еще в 2016 году объединенный комитет Вестминстерского дворца указал, что фундамент здания грозит сползти в Темзу, резной облицовочный камень разрушается из-за загрязнения воздуха, не выдерживает проверку временем кровля, внутри самого дворца протекают трубы и неисправна электропроводка, а во время последнего ремонта в конце 1940-х годов при отделке помещений был использован канцерогенный асбест, вредный для здоровья человека. Комитет предупредил, что ремонт здания нельзя больше откладывать, и предложил приступить к подготовке к ремонтным работам. Их планируется начать в 2023 году.

Ранее международная аудиторская компания Deloitte оценила приблизительную стоимость комплексного ремонта дворца в сумму от £3 до 4,3 млрд ($4,3-6,1 млрд) при условии, что обе палаты покинут здание. Самый дорогой и сложный вариант предусматривал, что обе палаты продолжат находиться на своих привычных рабочих местах, а проведение ремонта будет осуществляться поэтапно в течение 32 лет и будет стоить £5,7 млрд ($8 млрд долларов).

Средневековый дворец британского парламента сгорел в 1834 году, от него осталось только помещение центрального зала. Оно является частью нынешнего здания, которое было построено по проекту архитекторов Чарльза Бэрри и Огастеса Пьюджина. Самым знаменитым его элементом является башня с часами и колоколом Биг-Бен. С 2012 года башня официально носит имя королевы Елизаветы II.