Минобороны Канады: страна не видит в РФ угрозу

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады не видит в России неминуемой угрозы, но считает, что блок НАТО должен внимательно следить за военной деятельностью Москвы. Об этом в среду заявил канадский министр обороны Харджит Сингх Саджан в ходе встречи со своим латвийским коллегой Раймондсом Бергманисом в Оттаве.

"Во время встречи министр Саджан подтвердил, что Канада не считает, что Россия представляет неминуемую опасность для НАТО. При этом Оттава считает, что альянс должен внимательно следить за военной деятельностью РФ", - говорится в сообщении канадского минобороны, которое поступило в представительство ТАСС.

Отмечается, что главы оборонных ведомств также обсудили вопросы канадско-латвийского военного сотрудничества и обучение инструкторами из Канады военнослужащих армии Латвии. Саджан и Бергманис затронули и тему предстоящей встречи лидеров НАТО, которая состоится в июле в Брюсселе.

На саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии под управлением Канады составляет свыше 1 тыс. человек, она была сформирована в июне. В ее состав входят военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Оттава направила в республику 455 пехотинцев, бронемашины и разведывательный взвод.

Постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко ранее заявил, что решение о развертывании батальонов альянса в Восточной Европе не соответствует Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года.