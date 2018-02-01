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СМИ: сирийский генерал погиб под Дейр-эз-Зором при отражении атак террористов

Международная панорама
1 февраля, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Как сообщил портал Shaam Times, террористы пытались захватить утраченные ими позиции в оазисах Эль-Курия и Мзар Айн-Али

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ТАСС, 1 февраля. Сирийская армия отразила в среду атаки террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Меядин в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как сообщил новостной портал Shaam Times, банды ИГ пытались захватить утраченные ими позиции в оазисах Эль-Курия и Мзар Айн-Али в cирийской пустыни. В ходе проведения операции против террористов погиб начальник штаба 67-й бронетанковой бригады генерал Халиль Махфуз.

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Борьба с ИГ в Сирии. Досье

В октябре 2017 года в районе Ховейджат-эс-Сакр под Дейр-эз-Зором погиб генерал Иссам Захреддин, командовавший операцией против ИГ на востоке Сирии. Его автомобиль подорвался на установленной у дороги бомбе во время наступления сирийской армии.

Правительственные войска очистили от террористов большую часть провинции Дейр-эз-Зор в начале ноября прошлого года, однако в районы Меядин и Бу-Кемаль на западном берегу Евфрата продолжают проникать уцелевшие банды ИГ, которые нападают на армейские блокпосты и лагеря.

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