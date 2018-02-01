Госдепартамент предупредил о последствиях принятия в Польше закона, касающегося Холокоста

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили, что принятие в Польше закона о наказании за обвинения поляков в Холокосте может повлечь за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"История Холокоста болезненна и сложна. Мы понимаем, что такие фразы, как "польские лагеря смерти", некорректны, вводят в заблуждение и наносят вред", - говорится в документе.

"Вместе с тем мы обеспокоены тем, что этот законопроект - в случае принятия - может подорвать свободу слова и научный обмен мнениями. Мы все должны быть внимательны с тем, чтобы не препятствовать обсуждению и комментированию Холокоста <...> Мы также обеспокоены [возможными] последствиями этого законопроекта - если он будет принят - для стратегических интересов Польши и отношений [с государствами], в том числе с США и Израилем. Разногласия, которые могут возникнуть между нашими союзниками, будут играть на руку лишь нашим противникам", - убеждены в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы призываем Польшу пересмотреть этот законопроект в свете его возможных последствий для свободы слова и возможности для нас быть эффективными партнерами", - отметила Науэрт.