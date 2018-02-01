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В Австралии спецслужбы изъяли у телекомпании секретные документы о прежних властях страны

Международная панорама
1 февраля, 2:36 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 1, февраля. /ТАСС

Журналисты ABC рассказали, что картотечные шкафы с документами им передал человек, который несколько месяцев назад приобрел их в магазине подержанной мебели в Канберре

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СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Агенты Австралийской службы безопасности и разведки прибыли в ночь на четверг в офисы национальной радиовещательной корпорации ABC в Канберре и Брисбене и изъяли два картотечных шкафа, в которых хранились сотни секретных документов о работе прежних правительств страны. Об этом в четверг сообщила сама телекомпания, отметив, что на многих документах стоят грифы "секретно" и "совершенно секретно".

Согласно имеющейся информации, некоторые документы датированы 2013 годом. По законам страны такая информация остается засекреченной по меньшей мере 20 лет.

Журналисты ABC рассказали, что картотечные шкафы с документами им передал человек, который несколько месяцев назад приобрел их в магазине подержанной мебели в Канберре. Там со скидкой продают мебель, которая стала не нужна сотрудникам федеральных министерств и членам парламента. Шкафы были заперты, ключи к ним не прилагались. Для того, чтобы их открыть, пришлось сверлить замки.

"Тысячи страниц документов раскрывают внутреннюю работу пяти бывших правительств в течение почти 10 лет, - отметила телекомпания. - Приобрести их за небольшую сумму мог любой. Не было никаких препятствий для передачи такой информации иностранному агенту или правительству".

Официальный представитель офиса премьер-министра Австралии в четверг объявил о начале срочного расследования и уточнил, что намерен воздерживаться от комментариев, пока оно продолжается.

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