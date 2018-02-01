Куба направила США ноту протеста из-за инициативы в области интернета

ГАВАНА, 1 февраля. /ТАСС/. МИД Кубы вручил в среду ноту протеста временному поверенному в делах США в карибской стране Лоуренсу Гамбинеру в связи с инициативой американской администрации по расширению доступа к интернету на острове. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте кубинского внешнеполитического ведомства.

"В ноте содержится требование к правительству США прекратить подрывную и незаконную деятельность против Кубы, направленную против стабильности и конституционного порядка, а также призыв уважать суверенитет Кубы, международное право и принципы Устава ООН", - указывается в заявлении.

МИД островного государства выразил протест против попыток правительства США "грубо нарушить суверенитет Кубы в том, что касается права на самостоятельное регулирование информационных потоков".

В ноте также отмечается, что Куба будет и дальше регулировать распространение информации. "Это является ее суверенным правом и общепринятой практикой во всех странах мира, включая США", - подчеркнул МИД карибского государства.

Такая же нота была передана в Госдепартамент посольством Кубы в США.

23 января Госдеп сообщил о создании рабочей группы с целью "продвигать свободный и нерегулируемый поток информации на Кубе". Предполагается, что в состав группы войдут представители как различных ведомств правительства США, так и эксперты, работающие в негосударственных организациях.

Интернет на Кубе

Куба пока остается государством с одним из самых низких уровней распространения интернета в мире, однако власти прилагают серьезные усилия для исправления ситуации. В 2015 году кубинское государственное телекоммуникационное предприятие ETECSA приступило к оборудованию в парках общественных точек беспроводной связи. Сейчас во всей стране около тысячи таких зон, из них 60 - в Гаване. Для подключения к Wi-Fi жителям Кубы необходимо приобретать специальные карточки; один час интернета по ним стоит $1.

В прошлом году ETECSA начала проводить интернет в жилые дома. До этого доступ к домашней сети на острове был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников и членов правительства. Причем им требовалось получать специальное разрешение.

По данным властей, в 2017 году около 40% кубинцев имели доступ к интернету - на 37% больше, чем в 2010 году.

Реакция на заявления Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа в отношении Кубы во время выступления перед обеими палатами Конгресса оскорбительны. Об этом заявила в среду директор департамента США МИД Кубы Хосефина Видаль.

Выступая во вторник со своим первым ежегодным посланием Конгрессу США "О положении страны", Трамп заявил, что считает Кубу и Венесуэлу диктатурами.

"Правительство США вновь пытается посредством оскорбительных и неуважительных высказываний оправдать ужесточение своей несправедливой, незаконной и осуждаемой мировым сообществом политики блокады в отношении Кубы", - написала Видаль в своем Twitter. По ее словам, американская администрация не оставляет попыток навязать Кубе правительство, отвечающее интересам Вашингтона.

Una vez más Gobierno de #EEUU, con lenguaje ofensivo e irrespetuoso, pretende justificar el endurecimiento de su política injusta, ilegal y universalmente rechazada de #bloqueo vs #Cuba. Objetivo sigue siendo el mismo: imponernos un gobierno que responda a sus intereses #CubaUS pic.twitter.com/cfBY0kev04 — Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) 31 January 2018

В июне прошлого года Трамп объявил об ужесточении политики в отношении карибской страны и отменил ряд прежних решений Вашингтона, нацеленных на нормализацию связей с Гаваной. Курс на улучшение двусторонних отношений проводился с 2014 года предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой. Но в последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких "акустических атак", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов.