ООН назвала конфликт в Донбассе одним из самых кровопролитных со Второй мировой войны

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны", - говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и ополченцами продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.

"Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских", - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.

УКГВ также назвало 2017 год "одним из самых смертоносных лет" для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, согласно оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.

$187 млн на помощь Украине

В гуманитарном управлении всемирной организации выразили обеспокоенность за безопасность и благополучие детей, а также с тревогой отозвались о положении 1,2 млн человек, которые испытывают нехватку продовольствия. В УКГВ напомнили о представленном ранее плане гуманитарного реагирования на кризис в Донбассе. На его реализацию в 2018 году потребуется $187 млн. Этих денег хватит на оказание помощи 2,3 млн наиболее уязвимых жителей страны.

В прошлом году ООН запрашивала $204 млн на гуманитарные операции на востоке Украины. Международные доноры отреагировали на этот призыв крайне вяло, перечислив всего 35% необходимой суммы.

На территории Донецкой и Луганской областей после силовой смены власти в Киеве в 2014 году были проведены местные референдумы о самоопределении, по итогам которых большинство жителей подержали образование Донецкой и Луганской народных республик. Их руководство отказалось подчиняться людям, которые захватили власть на Украине. В ответ на это Киев начал силовую операцию в Донбассе.

Ранее в этом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш включил урегулирование конфликта на востоке Украины в число приоритетов всемирной организации на 2018 год. Во вторник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что отсутствие подвижек в политическом процессе провоцирует ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе. По оценкам организации, в помощи нуждаются 3,4 млн жителей страны.