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CNN: США еще полтора года не будут выдворять около 6 тыс. сирийцев

Международная панорама
1 февраля, 3:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, февраля. /ТАСС

Уточняется, что действие программы распространяется на сирийцев, въехавших в Соединенные Штаты до августа 2016 года

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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа намерена продлить на полтора года срок действия программы, позволяющей находящимся в США гражданам Сирии жить и получать работу без опасения быть выдворенными. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

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Она уточняет, что действие упомянутой выше программы, заработавшей в 2012 году, распространяется на сирийцев, въехавших в США до августа 2016 года. Министерство внутренней безопасности (МВБ) оценивает их численность приблизительно в 6 тыс. человек. Им будет разрешено находиться и получать право на работу в штатах еще полтора года, затем американские власти снова изучат ситуацию и решат, распространять ли снова действие послаблений иммиграционной системы на граждан САР.

Данные послабления касаются иностранцев, вынужденных искать в США прибежище ввиду стихийных бедствий, техногенных катастроф, эпидемий или вооруженных конфликтов на родине. Основанием для включения в программу сирийцев стали последствия военных действий в Сирийской Арабской Республике.

Как объявила в понедельник глава МВБ Кирстьен Нильсен, США сняли запрет на въезд беженцев из 11 стран, заменив его (запрет) на жесткие правила приема таких лиц. Программа приема беженцев теперь будет действовать с учетом текущей ситуации в данной области. Кроме того, список "опасных стран" подлежит периодическому пересмотру. Официально он не опубликован, однако, по сведениям американских СМИ, в него входят Египет, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливия, Мали, Сирия, Сомали, Судан и Южный Судан.

Данный перечень отныне будут пересматривать каждые семь месяцев. В октябре прошлого года США прекратили принимать беженцев. Как указал тогда Белый дом, в течение последующих 120 дней будет проводиться анализ существующих процедур проверки данной категории лиц с целью оградить жителей США от тех, кто может угрожать их безопасности.

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