Более 45 млн телезрителей смотрели трансляцию выступления Трампа в Конгрессе США

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу, с которым он выступил в минувший вторник, смотрели в прямом эфире около 45,6 млн человек. Об этом сообщила в среду исследовательская служба Nielsen, проводящая соответствующие замеры телеаудитории.

По ее данным, больше всего зрителей (11,7 млн человек) следили за речью в эфире телеканала Fox News. Он является главным рупором консерваторов среди американских телесетей и традиционно выступает в поддержку республиканца Трампа. Около 7 млн человек смотрели выступление Трампа в эфире телеканалов NBC и CBS. Телекомпания CNN, которая часто выступает с критикой нынешней администрации США, смогла собрать у экранов аудиторию в размере лишь 3,1 млн человек.

Имеющиеся показатели оказались чуть хуже прошлогодних. В 2017 году Трамп выступал перед Конгрессом с большой речью, но ее нельзя было считать полноценным посланием, поскольку это происходило лишь через месяц после того, как он одержал победу на президентских выборах. За тем выступлением следили в прямом эфире чуть более 46,8 млн человек.

Согласно данным Nielsen, в 1993 году прямую трансляцию выступления 42-го президента Билла Клинтона смотрели 66,9 млн телезрителей, что является абсолютным рекордом. Худший за последние 20 лет результат принадлежит предыдущему американскому лидеру Бараку Обаме - 31,3 млн зрителей в 2016 году.