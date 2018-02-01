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Более 45 млн телезрителей смотрели трансляцию выступления Трампа в Конгрессе США

Международная панорама
1 февраля, 3:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, февраля. /ТАСС

Больше всего зрителей следили за речью президента в эфире телеканала Fox News

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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу, с которым он выступил в минувший вторник, смотрели в прямом эфире около 45,6 млн человек. Об этом сообщила в среду исследовательская служба Nielsen, проводящая соответствующие замеры телеаудитории.

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По ее данным, больше всего зрителей (11,7 млн человек) следили за речью в эфире телеканала Fox News. Он является главным рупором консерваторов среди американских телесетей и традиционно выступает в поддержку республиканца Трампа. Около 7 млн человек смотрели выступление Трампа в эфире телеканалов NBC и CBS. Телекомпания CNN, которая часто выступает с критикой нынешней администрации США, смогла собрать у экранов аудиторию в размере лишь 3,1 млн человек.

Имеющиеся показатели оказались чуть хуже прошлогодних. В 2017 году Трамп выступал перед Конгрессом с большой речью, но ее нельзя было считать полноценным посланием, поскольку это происходило лишь через месяц после того, как он одержал победу на президентских выборах. За тем выступлением следили в прямом эфире чуть более 46,8 млн человек.

Согласно данным Nielsen, в 1993 году прямую трансляцию выступления 42-го президента Билла Клинтона смотрели 66,9 млн телезрителей, что является абсолютным рекордом. Худший за последние 20 лет результат принадлежит предыдущему американскому лидеру Бараку Обаме - 31,3 млн зрителей в 2016 году.

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Персоны
Обама, Барак Клинтон, Билл Трамп, Дональд
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