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Сенат Польши принял закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте

Международная панорама
1 февраля, 4:08 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 1, февраля. /ТАСС

Согласно документу, каждый, кто публично приписывает польскому государству ответственность за преступления, совершенные Третьим рейхом, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет

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© Katarzyna Czerwińska/Senat Rzeczypospolitej Polskiej

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают неправдивыми.

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Голосование состоялось в четверг. После утверждения Сенатом закон попадает на подпись главы государства.

В ходе обсуждения поправок в Сенате была поднята тема трагических событий 10 июля 1941 года, когда во время еврейского погрома в городке Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1,5 тыс. евреев. Долгое время считалось, что виновниками трагедии были гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, однако в 1990-х годах было доказано, что ответственность за эту трагедию несут поляки. Александр Квасьневский, занимавший пост президента Польши в 1995-2005 годах, в 2001 году принес извинения за это преступление, но нынешний президент Анджей Дуда, выступая в 2015 году на предвыборных дебатах, заявил, что поляки не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом - ложь. Сейчас сенатор Богдан Борусевич задался вопросом, кто теперь будет заниматься этой темой - суд или эксперты-историки.

В обновленном законе констатируется, что каждый, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет.

Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши и Израиля. Последний рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.

Польские власти заявили, что не намерены ничего менять и ускорили работу над законопроектом. Польская сторона утверждает, что новые поправки призваны только защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации, никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанные с Холокостом.

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