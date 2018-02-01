CNN: спецпрокурор США просит отложить до 1 мая обсуждение срока вынесения вердикта Флинну

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер пока не готов согласовывать сроки судебных заседаний, итогом которых станет вынесение вердикта в отношении бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее сведениям, 30 января адвокаты Флинна и представители Мюллера должны были представить суду свои соображения о графике вынесения решения по делу экс-помощника главы государства. Обе стороны в среду заявили о неготовности сделать это в установленный срок и попросили перенести очередную "сверку часов" по данному вопросу до 1 мая, поясняет телекомпания.

Она напоминает, что согласование сроков вынесения судебного решения в отношении Джорджа Пападопулоса, бывшего советника президента Дональда Трампа в его предвыборном штабе, также было отложено с февраля до середины апреля. С точки зрения телекомпании, это указывает на то, что спецпрокурор Мюллер не намеревается до начала весны завершать расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

Спецпрокурор в рамках расследования выдвинул обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и делового партнера последнего - Рика Гейтса. Мюллер также сообщил, что Пападопулос признал вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР.

Флинн в начале декабря прошлого года признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся его бесед с послом РФ в США. В феврале прошлого года Флинн был вынужден оставить свой пост, так как не полностью проинформировал об этих беседах вице-президента Майкла Пенса.