Сенат Канады одобрил изменение слов национального гимна на "гендерно нейтральные"

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Верхняя палата канадского парламента (Сенат) одобрила в среду законопроект о внесении изменений в национальный гимн "О, Канада", заменив слово "сыны" на слово "нас". Об этом сообщается в официальном Twitter законодательного органа.

"Законопроект под номером С-210 был одобрен в третьем чтении", - говорится в сообщении. Документ предполагает внесение изменений в англоязычную версию гимна - после вступления в силу закона в песне будут заменены слова в строчке "патриотизм - удел всех твоих сынов" на "патриотизм - удел всех нас". Для вступления в силу закона его должна теперь подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

Нижняя палата канадского парламента (Палата общин) одобрила этот законопроект, внесенный представителем правящей Либеральной партии, еще в 2016 году. Противниками изменений выступали члены Консервативной партии страны, но либералы имеет большинство во всех палатах парламента.

Патриотическая франкоязычная песня, ставшая в последствии гимном Канады, была написана в 1880 году. В 1908 появилась ее английская версия, а официально "О, Канада" стала гимном Канады в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании "Боже, храни королеву".