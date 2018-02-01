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Опрос: рейтинг лидера Южной Кореи вырос после рекордного падения

Международная панорама
1 февраля, 5:44 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 1, февраля. /ТАСС

Деятельность Мун Чжэ Ина одобряют 62,6% участников исследования

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СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который на прошлой неделе опустился до самого низкого уровня за время его руководства странной, вновь начал расти. Об этом говорят опубликованные в четверг результаты социологического исследования, проведенного агентством Realmeter.

"Деятельность Мун Чжэ Ина на посту главы государства одобряют 62,6% совершеннолетних южнокорейцев, что на 2,8% больше, чем неделю назад", - говорится в документе. Отрицательное отношение к лидеру страны высказали 33,6% респондентов, что на 2% меньше, чем неделю назад.

По данным агентства, несмотря на рост рейтинга, многие граждане по-прежнему недовольны договоренностями правительства с Пхеньяном о формировании единой женской хоккейной команды для участия в зимней Олимпиаде. По их мнению, это может отрицательно сказаться на результатах предстоящих матчей.

Выяснилось также, что правящую Демократическую партию "Тобуро" поддерживают 48,5% опрошенных, что на 2,4% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки ведущей оппозиционной Корейской партии свободы уменьшился на 1,3%, до 19,7%.

Опрос проводился в период с 29 января по 1 февраля, охватив 1,5 тыс. жителей разных регионов страны.

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Мун Чжэ Ин
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