СМИ: Турция может направить военных ВМС и ВВС на свою базу в Катар

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Турция рассматривает возможность размещения военнослужащих ВМС и ВВС на своей военной базе в Катаре, где в настоящее время базируются только сухопутные войска. Об этом, как сообщила в четверг газета Sabah, заявил посол Турции в Дохе Фикрет Озер во время пресс-конференции.

По словам дипломата, Анкара и Доха проведут переговоры с целью "определить сроки проведения всех необходимых подготовительных работ, а также время, когда дополнительные силы будут направлены" в Катар. При этом Озер отказался сообщить журналистам количество уже дислоцированных турецких военных.

Отношения между Турцией и Катаром, а также военное сотрудничество между странами укрепилось после начала кризиса в Персидском заливе, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром в июне 2017 года, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Турция предприняла активные усилия для смягчения напряженности в регионе. Анкара наладила поставки продовольствия в эмират, а также призвала снять ограничения с Дохи.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением между странами, подписанным в апреле 2016 года. Первая группа военнослужащих прибыла из Турции в июне 2017 года, где сразу же провела учения совместно с катарскими военными.