Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган заявил об "уничтожении 800 террористов" в сирийском Африне

Международная панорама
1 февраля, 16:54 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, февраля. /ТАСС

Террористы уничтожены в рамках проведения операции "Оливковая ветвь"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. ВС Турции "уничтожили 800 террористов" в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии. Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

Смотрите также

Что известно о турецкой спецоперации в Африне

"За время проведения "Оливковой ветви" было уничтожено уже 800 террористов", - сказал он.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
5
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама