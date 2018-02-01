Эрдоган заявил об "уничтожении 800 террористов" в сирийском Африне

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. ВС Турции "уничтожили 800 террористов" в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии. Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

"За время проведения "Оливковой ветви" было уничтожено уже 800 террористов", - сказал он.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.