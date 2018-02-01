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AP: замгоссекретаря США по политическим делам Томас Шэннон уходит в отставку

Международная панорама
1 февраля, 17:19 дата обновления: 1 февраля, 17:56 UTC+3

Как заявил сам Томас Шэннон, его отставка вызвана личными причинами

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Томас Шэннон

Томас Шэннон

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Томас Шэннон принял решение уйти в отставку с поста заместителя госсекретаря США по политическим делам. Об этом он сообщил в опубликованном в четверг интервью информационному агентству The Associated Press.

По словам Шэннона, который занимает третий по значимости пост в Госдепартаменте США, решение об уходе было им принято по личным, а не политическим причинам. Он намерен покинуть должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства сразу после того, как Сенат Конгресса США утвердит кандидатуру его сменщика. Кто им станет, судя по всему, пока не известно. Кандидатуры замгоссекретаря утверждаются Сенатом Конгресса США.

Шэннон тесно взаимодействует с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Они возглавляют созданную в мае 2017 года рабочую группу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях России и США, а также периодически проводят межведомственные консультации по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Шэннон - кадровый дипломат, а не политический назначенец.

"Я решил, что это важный момент сделать шаг назад и определить, что я могу дальше делать в своей жизни", - сказал замгоссекретаря. При этом он подтвердил, что на выработку им решения об уходе с госслужбы повлияли такие факторы, как смерть матери в 2017 году и собственный возраст (Шэннону на прошлой неделе исполнилось 60 лет). На дипломатической службе Шэннон работает почти 35 лет.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который, по свидетельству АР, пришел в кабинет Шэннона во время интервью, заявил, что будет готов принять его назад, если он передумает. "В Госдепартаменте США всегда найдется место Тому Шэннону", - заверил Тиллерсон. При этом он высоко отозвался о качествах Шэннона и его "энциклопедических" познаниях, касающихся дипломатии.

В прошлом Шэннон был, в частности, послом в Бразилии, помощником госсекретаря по делам Западного полушария. Владеет испанским и португальским языками.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Рябков, Сергей Алексеевич
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