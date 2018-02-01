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Продажи пива в Германии упали до минимума с 1993 года

Международная панорама
1 февраля, 18:10 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

По мнению экспертов, такая тенденция объясняется демографической ситуацией

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БЕРЛИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Немецкие производители в минувшем году продали 9,3 млрд литров пива. Это на 2,5% меньше, чем в 2016 году, этот показатель является самым низким с 1993 года. Соответствующие данные привело в четверг Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

В основном немецкое пиво поступает на внутренний рынок - 82,6% продукции закупили местные торговые сети. На экспорт пошло 16,3% от общего объема. Государства ЕС получили 970 млн литров, третьи страны - 600 млн.

Такая тенденция объясняется демографической ситуацией в Германии - население стареет, утверждают эксперты. Кроме того, они напоминают о лете 2017 года, которое существенно подпортило продажи.

В нынешнем году ожидается улучшение ситуации благодаря чемпионату мира по футболу: продажи пива стабильно растут во время проведения крупных спортивных соревнований. "Чемпионат мира станет главным пивным событием в ФРГ", - пошутил по этому поводу глава концерна Veltins Михаэль Хубер.

На фоне сокращения продаж ожидается рост цен на пиво. Как сообщало ранее агентство DPA, которое провело опрос среди производителей, сразу несколько крупных немецких компаний собираются в нынешнем году повысить цены на свою продукцию. К 1 марта станет дороже пиво одного из крупнейших игроков на немецком рынке - компании Krombacher. К началу февраля обещала поднять цены и группа компаний Radeberger, которая в том числе импортирует на немецкий рынок Guinness и Kilkenny.

В ФРГ есть примерно 1,4 тыс. пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговыми марками. Подавляющее большинство - 70% - сосредоточены в трех федеральных землях. Около 600 расположены в Баварии, порядка 200 - в Баден-Вюртемберге, еще 150 находятся в Северном Рейне-Вестфалии.

В среднем на территории ФРГ ежегодно собирают около 38 тыс. тонн хмеля, причем 85% от всего урожая - на крупнейшей в мире плантации Халлертау, расположенной в центре федеральной земли Бавария. На плантации, где на территории в 15,4 тыс. га работают более 1,1 тыс. хмелеводческих хозяйств, возделывается примерно четверть годового мирового объема этой культуры.

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