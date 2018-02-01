Си Цзиньпин на встрече с Мэй назвал четыре принципа сотрудничества КНР с Великобританией

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество Китая и Великобритании должно опираться на четыре принципа "золотой эры" в отношениях двух стран - стратегическую целесообразность, прагматичность торгово-экономических связей, глобальность охвата взаимодействия и толерантный характер обоюдных культурно-гуманитарных контактов. Об этом на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В современном мире наблюдаются такие активно формирующиеся процессы, как полицентризм, экономическая глобализация, информатизация общества, культурная диверсификация. Мир, развитие, сотрудничество и взаимовыгодность стали ключевыми факторами для человечества с единой судьбой, сообща разделяющего все горести и радости, - приводит его слова официальный сайт МИД Китая. - Пекин и Лондон путем объединенных усилий создали прочную основу для "золотой эры" китайско-британского сотрудничества, <...> характеризующейся стратегической направленностью, прагматичностью, глобальностью и толерантностью".

По его словам, первый из озвученных принципов предусматривает необходимость непрерывного усиления благоприятных политических факторов, благодаря которым становится возможным создание и оптимизация всевозможных механизмов для продвижения диалога на высшем уровне. Второй постулат означает, что КНР и Великобритания должны уделять особое внимание таким сферам взаимодействия, как финансы, атомная и альтернативная энергетика, инвестиции, искусственный интеллект, цифровая экономика, а также проектам в соответствии с инициативой "Один пояс, один путь".

Координация действий в международных организациях

Как отметил Си Цзиньпин, под принципом "глобальности" он подразумевает эффективную координацию действий представителей двух стран в таких международных организациях, как ООН, G20 и ВТО ради решения ряда проблем общемирового значения. Председатель КНР отметил, что речь идет о климатических изменениях, необходимости поддержания мира и стабильности в различных точках нашей планеты. Китайский лидер объяснил, что под толерантностью во взаимоотношениях с Лондоном понимает необходимость построения углубленного культурного диалога, который бы позволил усилить общечеловеческие факторы, позволяющие Китаю и британской стороне мирно сосуществовать за счет взаимного влияния восточной и западной цивилизаций.

В свою очередь Тереза Мэй выразила готовность содействовать активизации прагматичного сотрудничества с Китаем в области торговли и экономики, науки и технологий, защиты окружающей среды, гуманитарных связей и сетевого пространства ради формирования прочных двусторонних связей всеобъемлющего стратегического партнерства. Она также передала Си Цзиньпину приветствие королевы Великобритании Елизаветы II, одобрив взгляды китайского лидера на британско-китайские отношения.

Тереза Мэй 31 января прибыла в Пекин с трехдневным официальным визитом по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Главная задача этой поездки - формирование стратегических партнерских отношений в сфере экономики, укрепление торговых контактов с Китаем, создание условий для выхода британских компаний на китайский рынок. Вместе с Мэй прибыла крупная делегация предпринимателей Великобритании.