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МИД Сирии назвал операцию ВС Турции в Африне агрессией и оккупацией

Международная панорама
1 февраля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

В дипведомстве добавили, что "военная операция турецкой армии на севере Сирии - это вопиющая агрессия против Сирийской Арабской Республики и ее территориальной целостности"

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Операция ВС Турции "Оливковая ветвь", которая продолжается в районе Африн на северо-западе Сирии, - это агрессия и оккупация. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Сирии.

"Военная операция турецкой армии на севере Сирии - это вопиющая агрессия против Сирийской Арабской Республики и ее территориальной целостности, - говорится в заявлении. - Присутствие любой военной силы на территории республики без согласия правительства - это агрессия и оккупация. Реакция [руководства Сирии] на это будет соответствующей".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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