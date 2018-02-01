ОБСЕ: польский закон о холокосте нарушает свободу слова и должен быть отклонен

ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Польши должен отклонить принятие нового закона о наказании за обвинения поляков в холокосте и наложить на него вето. Об этом заявил в четверг представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

"Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы слова. Публичные заявления могут быть причиной уголовной ответственности, только если они призывают к насилию или дискриминации. Надеюсь, что президент наложит вето, чтобы защитить свободу выражения", - отметил Дезир.