Австрия выдала Гужве "белую карту" и с 26 января рассматривает запрос на убежище

ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. Австрия выдала главному редактору украинского интернет-портала "Страна" Игорю Гужве "белую карту", которая позволяет ему находиться в Вене на время рассмотрения его прошения о политическом убежище. Об этом сам беглый украинский журналист рассказал Австрийскому агентству печати.

"Я запросил политического убежища в Австрии в прошлую пятницу [26 января], и на этой неделе мне вручили так называемую белую карту, которая позволяет мне находиться в Австрии на время рассмотрения моего прошения", - отметил Гужва. Журналист добавил, что причиной запроса убежища в этой стране стала уважительная позиция Австрии к правам человека и нейтральное отношение к Украине. При этом запрос на убежище в Австрии никак не связан с предстоящим 8 февраля официальным визитом в Вену президента Украины Петра Порошенко, отметил Гужва.

Как сообщили ТАСС в министерстве внутренних дел Австрии, австрийские власти не имеют точных данных о местонахождении Гужвы, а также не могут предоставить информацию касательного его запроса на политическое убежище в республике. По словам руководителя пресс-службы МВД республики Александера Мараковича, это дело касается неприкосновенности личных данных, и МВД по австрийскому законодательству не имеет права распространять сведения о запросах частных лиц на убежище.

31 января редакция портала "Страна" обнародовала на своем сайте информацию, что главный редактор издания Игорь Гужва выехал в Вену и попросил у властей Австрии политическое убежище. Украинский юрист Андрей Портнов в свою очередь сообщил из Вены, что австрийские власти уже выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране.

Игорь Гужва был задержан 22 июня прошлого года на Украине по подозрению в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутата Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог. Позднее суд отпустил его под залог в 21 тысячу долларов.

Коллектив "Страны" и сам журналист уверены, что дело против него сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который отметил высокие рейтинги издания, позволявшего себе "системную критику чиновников". В издании также заявили, что против них "сфабриковано пять уголовных дел", а также регулярно проходят обыски в квартирах сотрудников и в самой редакции.