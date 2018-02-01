Премьер Польши заявил, что власти не будут ограничивать свободу дебатов о Холокосте

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Польши не намерены ограничивать свободу обсуждения в обществе Холокоста. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая с заявлением в эфире Польского телевидения.

"Мы никогда не будем ограничивать свободу дебатов о Холокосте", - заверил он.

"Холокост был невообразимым преступлением. Попытки его отрицания должны всегда осуждаться. Польское право многие годы преследует тех, кто пытается отрицать страдания, испытанные жертвами нацистского террора", - отметил он, подчеркнув, что самое страшное преступление - "преуменьшение ответственности виновных и ее приписывание их жертвам".

"Мы хотим бороться с этой ложью и поэтому обновляем закон, - сказал глава польского правительства. "Лагеря, ставшие местом гибели миллионов евреев, не были польскими. Эта правда должна защищаться, потому что это часть правды о Холокосте", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Холокост - это и польская трагедия, так как среди 6 млн погибших во время Второй мировой войны поляков 3 млн были из числа польских евреев. "Поэтому Польша обязана стоять на страже правды о Холокосте", - указал он.

Спорный закон

На этой неделе польский парламент принял новый закон, который предполагает введение уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем. Последний рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. В распространенном 27 января заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения. Госдепартамент США предупредил, что принятие закона может повлечь за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы.

Польские власти заявили, что не намерены ничего менять, и ускорили работу над законопроектом. Польская сторона утверждает, что новые поправки призваны только защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации, никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанные с Холокостом. Согласно процедуре, закон после утверждения в парламенте передан на подпись президента.