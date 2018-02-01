Глава МВД Франции направился в Кале, где произошла массовая драка между мигрантами

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жерар Колон направился в Кале (север страны), где ранее в четверг произошли массовые столкновения между группами мигрантов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"После серьезных инцидентов, которые произошли сегодня, я отправляюсь в Кале для того, чтобы обсудить ситуацию с префектом, мэром города и местными чиновниками, - написал Колон. - Я также встречусь с представителями сил безопасности и спасательными службами, мобилизованными в этих сложных условиях".

По уточненным данным местной полиции, в результате драки, вспыхнувшей после раздачи еды в четверг днем между мигрантами из Афганистана и Эритреи, пострадали 17 человек. Четверо из них получили пулевые ранения. Их состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.

В массовых столкновениях в общей сложности приняли участие более ста человек, многие из них были вооружены железными прутьями. На место драки оперативно выехала полиция, которой удалось восстановить порядок только спустя час.

Вскоре после этого инцидента еще одна драка вспыхнула в коммуне Марк, расположенной в четырех километрах от Кале. По данным полиции, около 150 эритрейцев, вооруженных палками и камнями, напали на два десятка мигрантов из Афганистана. Прокуратура Кале начала расследование по этим фактам.

Миграционный кризис во Франции

Нелегальный лагерь мигрантов, прозванный "Джунглями Кале", был создан беженцами в северо-западной части Франции еще в 2002 году. Летом 2016 года в нем проживали в тяжелейших условиях около 8 тыс. человек. В октябре 2016 года власти страны провели операцию по расселению мигрантов в официальные центры приема и временного проживания. Проблема, однако, не была полностью решена - в настоящее время, по разным данным, в лагере проживают от 400 до 600 человек.

По словам мэра Кале Наташи Бушар, большую озабоченность вызывают рост числа преступлений, которые совершают мигранты, и постоянные потасовки, ставящие под угрозу жизни местных жителей. При этом, как отметила Бушар, гуманитарная ситуация в городе по-прежнему остается серьезной.

В середине января президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Кале, чтобы изучить ситуацию на месте. Он заявил, что решение миграционной проблемы является приоритетом для французских властей.