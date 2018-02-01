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Генштаб Турции: с начала операции в Африне "уничтожены 811 террористов"

Международная панорама
1 февраля, 23:12 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, февраля. /ТАСС

Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января

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АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали 811 террористов" в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении турецкого Генштаба.

"ВС в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне уничтожили еще 21 террориста из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Всего с момента начала операции нейтрализовано 811 террористов", - говорится в сообщении.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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