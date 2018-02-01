Сотни колумбийских компаний оштрафованы за эксплуатацию выходцев из Венесуэлы

ТАСС, 1 февраля. Власти Колумбии оштрафовали несколько сотен компаний за эксплуатацию мигрантов из соседней Венесуэлы, охваченной затяжным кризисом. Об этом заявила глава колумбийского МИД Мария Анхела Ольгин, сообщила в четверг газета El Nacional.

"За незаконное использование труда венесуэльцев в отношении 600 компаний были применены меры воздействия", - сказала Ольгин. Она призвала колумбийских предпринимателей не пытаться в своих интересах воспользоваться тяжелым положением людей, прибывших из соседней страны. Министр добавила, что 8 февраля город Кукута на границе с Венесуэлой посетит президент Хуан Мануэль Сантос, чтобы на месте оценить ситуацию с наплывом мигрантов из Боливарианской Республики.

В настоящее время на территории Колумбии находятся свыше 550 тысяч выходцев из Венесуэлы. В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.