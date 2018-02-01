Тиллерсон заявил, что будущее отношений США и Кубы зависит от действий Гаваны

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Отношения между США и Кубой зависят только от действий Гаваны, у нынешнего руководства страны есть возможность самостоятельно осуществить передачу власти. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Техасском университете в городе Остине.

"У Кубы есть возможность самостоятельно передать власть после десятилетий режима [Фиделя] Кастро и пойти в новом направлении. <...> Будущее наших отношений зависит от Кубы", - утверждал он.

В июне прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении карибской страны и отменил ряд прежних решений Вашингтона, нацеленных на нормализацию связей с Гаваной. В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких акустических атак, в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов.