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Тиллерсон заявил, что будущее отношений США и Кубы зависит от действий Гаваны

Международная панорама
1 февраля, 23:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС

У руководства страны есть возможность самостоятельно осуществить передачу власти, подчеркнул госсекретарь США

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Отношения между США и Кубой зависят только от действий Гаваны, у нынешнего руководства страны есть возможность самостоятельно осуществить передачу власти. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Техасском университете в городе Остине.

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"У Кубы есть возможность самостоятельно передать власть после десятилетий режима [Фиделя] Кастро и пойти в новом направлении. <...> Будущее наших отношений зависит от Кубы", - утверждал он.

В июне прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении карибской страны и отменил ряд прежних решений Вашингтона, нацеленных на нормализацию связей с Гаваной. В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких акустических атак, в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов.

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Персоны
Кастро, Фидель Тиллерсон, Рекс
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