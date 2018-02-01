Фигурант дела о трагедии 2 мая в Одессе приговорен к 5 годам лишения свободы

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"По результатам рассмотрения уголовного производства судом 38-летнего гражданина другого государства признали виновным в участии в массовых беспорядках, а именно совершении активных действий, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, которые привели к тяжелым последствиям", - отметили в прокуратуре, не указав фамилии обвиненного.

По информации ведомства, на суде он признал свою вину и раскаялся, в связи с чем ему было определено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

В июле 2017 года по ходатайству прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину, который до этого находился за пределами Украины, правоохранители обнаружили в доме родственника и задержали в Одесской области.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и выпрыгивали из окон с разных этажей. При этом радикалы продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью.

В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти объявили 22 человек виновными в беспорядках, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".