Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигурант дела о трагедии 2 мая в Одессе приговорен к 5 годам лишения свободы

Международная панорама
1 февраля, 23:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, февраля. /ТАСС

В суде мужчина признал вину и раскаялся

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"По результатам рассмотрения уголовного производства судом 38-летнего гражданина другого государства признали виновным в участии в массовых беспорядках, а именно совершении активных действий, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, которые привели к тяжелым последствиям", - отметили в прокуратуре, не указав фамилии обвиненного.

Смотрите также
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

По информации ведомства, на суде он признал свою вину и раскаялся, в связи с чем ему было определено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

В июле 2017 года по ходатайству прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину, который до этого находился за пределами Украины, правоохранители обнаружили в доме родственника и задержали в Одесской области.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и выпрыгивали из окон с разных этажей. При этом радикалы продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью.

В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти объявили 22 человек виновными в беспорядках, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
3
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
4
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
5
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама