Коалиция против ИГ во главе с США проведет 13 февраля министерское совещание в Кувейте

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Группа стран во главе с США, ведущая в Сирии и Ираке военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), намерена провести позднее в этом месяце министерское заседание в Кувейте. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который на днях нанес визиты в Ирак и Афганистан.

"Глобальная коалиция, которую возглавляют США, горда тем, что была партнером Ирака в борьбе с ИГ. И мы продолжим поддерживать иракцев, чтобы гарантировать, что ИГ нанесено окончательное поражение. Мы ждем дальнейшей координации этих усилий на встрече на министерском уровне глобальной коалиции по борьбе с ИГ, которая состоится в Кувейте 13 февраля", - сказал первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США.