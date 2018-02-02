CNN: в Белом доме обеспокоены возможностью отставки директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Часть сотрудников Белого дома опасаются, что директор ФБР США Кристофер Рей может уйти в отставку в случае публикации документов относительно якобы допущенных ведомством нарушений при проведении расследования о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, Рей уже выражал недовольство в связи с тем, что администрация проигнорировала его рекомендации не обнародовать указанные материалы. Телеканал уточняет, что глава бюро пока открыто не заявлял о готовности уйти со своего поста. По информации телеканала, некоторые в Белом доме полагают, что возражения Рея могут быть сняты путем редактирования документов.

Как отмечает CNN, речь идет, в частности, о секретной докладной записке, подготовленной республиканцами в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. В понедельник спецкомитет проголосовал за обнародование этого документа.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.