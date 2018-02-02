США крайне обеспокоены сообщениями о новой химатаке в Восточной Гуте

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о якобы новом применении хлора правительством Сирии против мирных жителей в Восточной Гуте. С таким утверждением выступила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Соединенные Штаты чрезвычайно обеспокоены новыми сообщениями о применении газообразного хлора сирийским режимом для устрашения мирных жителей в Восточной Гуте. Было подтверждено, что атака стала третьей в Восточной Гуте за последние 30 дней. Мы воспринимаем обвинения в применении химического оружия очень серьезно, и мы работаем с нашими партнерами на местах для проведения расследования по данным сообщениям", - сказала Науэрт.

"Мы будем продолжать привлекать к ответственности всех виновных за все подтвержденные случаи применения химоружия через имеющиеся дипломатические механизмы, включая СБ ООН и ОЗХО".

Россия 25 января созвала заседание Совбеза, на котором предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. Вашингтон выступил против такой инициативы. Предлагаемая Москвой комиссия призвана заменить собой СМР (Совместный механизм ОЗХО и ООН по расследованию химических атак), который прекратил существование в ноябре 2017 года. Попытки членов СБ договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.