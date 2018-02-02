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Пентагон ждет от ВС РФ профессионального поведения в международном воздушном пространстве

Международная панорама
2 февраля, 0:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что США продолжат совершать полеты над Черным морем

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© REUTERS/Jason Reed JIR/CN

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США ждут от России профессионального поведения в международном воздушном пространстве. Так ТАСС в четверг прокомментировал заявление Минобороны РФ официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.

"Соединенные Штаты сохраняют за собой право беспрепятственно осуществлять свою деятельность в соответствии с международными законами и стандартами. И мы ожидаем безопасного и профессионального поведения от всех сторон, в том числе России, в международных водах и воздушном пространстве", - сказал он.

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По словам Майкла, "небезопасные действия могут нанести серьезный ущерб и привести к травмам всех членов летных экипажей, участвующих" в инциденте.

Ранее в четверг представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что США продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве, в том числе и над нейтральными водами Черного моря. "Мы совершаем полеты в международном воздушном пространстве. Черное море - международное воздушное пространство. Мы имеем полное право быть там, эти полеты продолжатся", - отметил он на брифинге в пресс-центре Пентагона.

Генерал назвал "небезопасным и непрофессиональным" перехват 29 января российским Су-27 американского разведчика EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

В четверг Минобороны РФ порекомендовало США в будущем либо исключить полеты у российских границ, либо договориться о правилах их выполнения. В ведомстве заявили, что маневры российского истребителя были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными. В Минобороны уточнили, что Су-27 пресекал попытки американского самолета приблизиться к российской границе два часа и 20 минут, а такой полет нельзя назвать перехватом, правильно использовать термин "сопровождение".

История инцидента

29 января около полудня российский истребитель Су-27 с соблюдением норм безопасности перехватил над Черным морем американский самолет ЕР-3Е Aries II, двигавшийся к границе РФ. Как отметили в Минобороны РФ, после того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на аэродром.

В ВМС США заявили, что перехват был определен как небезопасный в связи с тем, что Су-27 приблизился на пять футов (около 1,5 м) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27. По данным американской стороны, длительность перехвата составляла два часа 40 минут. Военно-морские силы США опубликовали несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, запечатлен российский истребитель Су-27 рядом с американским разведчиком EP-3 над Черным морем.

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