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В США считают, что сирийский конгресс в Сочи не был сбалансирован

Международная панорама
2 февраля, 0:24 дата обновления: 2 февраля, 0:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, февраля. /ТАСС

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт добавила, что на мероприятии в достаточной степени не была представлена оппозиция

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что состоявшийся в Сочи Конгресс сирийского национального диалога не был сбалансирован и играл на руку властям в Дамаске. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Мы посмотрели на это и определили, что он [конгресс] был слишком сильно склонен в сторону режима, оппозиция не была представлена в достаточной степени", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, "США твердо стоят за процессом ООН в Женеве". "Как вы знаете, [на днях] женевская встреча прошла в Вене <...>, и мы твердо ее поддерживаем", - подчеркнула Науэрт.

Соединенные Штаты полагают, что Россия не использует свое уникальное влияние на сирийское правительство для предотвращения применения им химических и других атак против населения страны. С таким утверждением выступила в четверг руководитель пресс-службы Госдепа.

"Очевидно, что Россия имеет влияние, но она делает неверный выбор. Она выбирает не использовать свое уникальное влияние на сирийский режим, что позволяет ему применять химическое и другое оружие против своего народа", - утверждала Науэрт.

По ее словам, с точки зрения Вашингтона, "Россия должна делать больше" для того, чтобы правительство Сирии прекратило применять химоружие против своего населения.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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