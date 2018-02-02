Госдепартамент не комментирует информацию об открытой части "кремлевского списка"

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США не стал комментировать данные о том, что открытая часть так называемого "кремлевского списка" была составлена на базе списка журнала Forbes, адресовав этот вопрос к министерству финансов. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

По ее словам, к этому списку Госдепартамент "не имеет никакого отношения, он полностью в компетенции минфина". "Часть этой информации, которая была предоставлена минфином Конгрессу была секретной, часть была основана на данных их открытых источников, к которым все мы имеем доступ", - сказала она.

Министерство финансов США в понедельник опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены. Всего в списке представлены имена 210 человек.

Министр финансов США Стивен Мнучин в минувший вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов заявил, что администрация США намерена "использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями".