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Госдепартамент не комментирует информацию об открытой части "кремлевского списка"

Международная панорама
2 февраля, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, февраля. /ТАСС

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт переадресовала этот вопрос минфину

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США не стал комментировать данные о том, что открытая часть так называемого "кремлевского списка" была составлена на базе списка журнала Forbes, адресовав этот вопрос к министерству финансов. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

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По ее словам, к этому списку Госдепартамент "не имеет никакого отношения, он полностью в компетенции минфина". "Часть этой информации, которая была предоставлена минфином Конгрессу была секретной, часть была основана на данных их открытых источников, к которым все мы имеем доступ", - сказала она.

Министерство финансов США в понедельник опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены. Всего в списке представлены имена 210 человек.

Министр финансов США Стивен Мнучин в минувший вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов заявил, что администрация США намерена "использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями".

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"Кремлевский список" США
Персоны
Мнучин, Стивен Медведев, Дмитрий Анатольевич
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