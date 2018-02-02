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Израиль воспринял участие Махмуда Аббаса в заседании СБ ООН как отказ от переговоров

Международная панорама
2 февраля, 0:38 UTC+3 ООН ООН 2, февраля. /ТАСС

Постпред еврейского государства при ООН добавил, что президент Палестины "наносит урон перспективе построения лучшего будущего для своего народа"

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ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас стремится перечеркнуть все шансы на возобновление переговоров с Израилем, заявил в четверг постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон. Таким образом он отреагировал на планы палестинского лидера принять участие в запланированном на 20 февраля заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке.

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"После распространения антисемитских лозунгов в своих последних выступлениях Махмуд Аббас теперь пытается положить конец любой возможности [проведения] переговоров с Израилем", - говорится в письменном заявлении дипломата. "Продолжая действовать против Соединенных Штатов и добиваясь односторонних действий против Израиля, Аббас совершенно неверно читает сегодняшнюю реальность и наносит урон перспективе построения лучшего будущего для своего народа", - утверждал Данон.

Заседание с участием Махмуда Аббаса анонсировал в четверг кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, представляя журналистам программу работы Совбеза под председательством своей страны в феврале. По его словам, на встрече будет уделено внимание ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях. Он отметил, что "членам Совета Безопасности будет полезно послушать, что скажет президент Палестины", и сообщил, что ни одна из делегаций, включая Соединенные Штаты, не высказалась против приглашения Аббаса.

Противоречия между палестинцами и израильтянами обострились в декабре 2017 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Статус древнего города - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что он является "единой и неделимой" столицей Израиля. Согласно резолюциям ООН спор об Иерусалиме должен быть решен в ходе прямых переговоров между сторонами.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд
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