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США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон

Международная панорама
2 февраля, 0:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, февраля. /ТАСС

Начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отметила, что, несмотря на множество разногласий с правительством России, есть области, в которых "мы должны работать вместе"

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© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Американская администрация приостановила действие одной категории санкций в отношении руководителей спецслужб России, чтобы эти должностные лица смогли на днях въехать в Вашингтон для проведения переговоров со своим коллегами в США. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт дала понять это, комментируя в четверг на регулярном брифинге для журналистов ситуацию, связанную с состоявшимся визитом в Вашингтон глав Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и ФСБ Александра Бортникова, а также начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил Игоря Коробова.

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"Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, <...> то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы - прим. ТАСС), так что у людей есть возможность приезда в США", - заявила Науэрт.

"Не секрет, что, несмотря на множество разногласий с правительством России, <...> у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них - это борьба с терроризмом и ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). На этом остановлюсь, кроме этого у меня для вас ничего нет", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Раскрывать в деталях обстоятельства въезда Нарышкина, Бортникова и Коробова она отказалась, пояснив, что предавать огласке визовые решения запрещает законодательство США. "Могу сказать следующее, зная, что этот вопрос вызывает досаду у многих журналистов: запросы на выдачу виз и тому подобные вещи мы обсуждать не можем. Эта информация считается частной в соответствии с федеральным законодательством. Нравится вам это или нет, таков закон, и потому мы должны его придерживаться", - отметила дипломат.

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В отношении Нарышкина, Бортникова и Коробова ранее были применены односторонние американские ограничительные меры, которые предусматривают, в частности, запрет на выдачу въездных виз США. Однако все эти санкции могут приостанавливаться или вообще отменяться, если руководство администрации США сочтет, что такие решения отвечают национальным интересам.

О том, что Вашингтон на прошлой неделе посетили руководители СВР, ФСБ и ГУ, сообщили американские СМИ. Директор ЦРУ Майкл Помпео не отрицал достоверность этих данных, указав в письме на имя лидера демократов в Сенате Конгресса США Чарльза Шумера, что руководство американских спецслужб, невзирая на санкции, периодически встречается с "коллегами из российской разведки". "<...> Мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма", - признал Помпео.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Нарышкин, Сергей Евгеньевич Бортников, Александр Васильевич
Темы
Санкции в отношении России Борьба с "Исламским государством"
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