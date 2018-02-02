Журналист Гужва заявил, что собрал доказательства о политическом преследовании на Украине

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна" Игорь Гужва, попросивший убежища в Австрии, заявил, что собрал множество доказательств о его политическом преследовании со стороны властей в Киеве.

По его словам, "украинская власть попытается вернуть его в страну, но это будет сложно". "Мы собрали внушительный пакет документов о преследовании меня по политическим мотивам. Доказательств предостаточно", - заявил Гужва в прямом эфире телеканала NewsOne.

Сейчас, по его словам, необходимые документы находятся на рассмотрении компетентных органов Австрии. "Я планирую вернуться на Украину, когда в стране прекратятся эти бесчинства, - сказал Гужва. - А до этого времени буду руководить изданием из Австрии".

Журналист также добавил, что покинул Украину, чтобы оградить свое издание от политического давления. "Я лишил тем самым власть возможности влиять через меня на деятельность "Страны". Это было главным мотивом выезда с Украины", - сказал он.

Гужва уверен, что во время президентской избирательной кампании на Украине, которая стартует через 11 месяцев, а также в период подготовки к ней, будет происходить "вполне реальное наступление власти на независимые СМИ". "Мы это видим уже сейчас и не только с нашим изданием. Давление испытывают телеканал NewsOne, отдельные журналисты", - отметил Гужва.

Дело против Гужвы

Прокуратурой Киева 31 марта 2017 года было начато уголовное производство из-за якобы вымогательства Гужвой $10 тыс. от депутата Верховной рады за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Гужве судом была избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога. После ее уплаты Гужву освободили из-под стражи.

Коллектив "Страны" и сам журналист уверены, что дело против него сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который отметил высокие рейтинги издания, позволявшего себе "системную критику чиновников". В издании также заявили, что против них "сфабриковано пять уголовных дел", а также регулярно проходят обыски в квартирах сотрудников и в самой редакции.

31 января 2018 года редакция портала "Страна" обнародовала на своем сайте информацию, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил у властей Австрии политическое убежище. Журналисту уже выдали "белую карту", которая позволяет находиться в Вене на время рассмотрения его прошения.

Запрос на экстрадицию

В свою очередь в Генпрокуратуре Украины заявили, что готовы направить в Австрию запрос об экстрадиции подозреваемого в вымогательстве главного редактора издания "Страна".

"Прокуратура как центральный компетентный орган в сфере экстрадиции безусловно подаст указанный запрос по соответствующим каналам нашим партнерам", - заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в комментарии агентству УНИАН.

При этом он призвал компетентные органы инициировать объявление Гужвы в международный розыск.