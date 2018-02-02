Адвокаты Младича подали в МОМУТ три апелляции по его делу

БЕЛГРАД, 2 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Адвокаты бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича Бранко Лукич и Драган Иветич, а также его сын Дарко Младич на состоявшейся в четверг в Белграде пресс-конференции сообщили о подаче в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) трех апелляций по делу генерала и раскрыли стороны функционирования Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), которые раньше не имели права разглашать.

МТБЮ прекратил свою работу в конце 2017 года, поэтому рассмотрением новых апелляций будет заниматься МОМУТ - структура, созданная СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде.

Три апелляции

22 ноября 2017 года бывшего командира армии боснийских сербов признали виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Младича признали виновным по 10 из 11 пунктов, оправдав лишь по первому пункту обвинения в геноциде (в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины, БиГ) и признав виновным по второму пункту обвинения в геноциде (в Сребренице).

Тем не менее, 31 января 2018 года защита Младича подала в МОМУТ сразу три апелляции по делу, сообщил глава адвокатской группы Младича Бранко Лукич. "Нами направлены запросы в МОМУТ, связанные с состоянием здоровья генерала Младича и требующие его немедленного освобождения и лечения в Сербии, а также иск в отношении всех сотрудников Международного трибунала, ответственных за нарушения во время судебного процесса", - заявил Лукич корреспонденту ТАСС.

Адвокаты утверждают, что здоровье Младича во время вынесения приговора не позволяло ему в должной мере осознавать все подробности процесса. "Генерал Младич имеет значительно уменьшенную способность понимать и компетентно участвовать в процессе, а также общаться с адвокатами. Он некомпетентен, причем такое состояние здоровья присутствовало долгое время до приговора, поэтому мы требуем его отмены", - заявил адвокат Драган Иветич. Далее, по мнению защиты, необходимо отправить Младича на лечение, а затем заново провести судебный процесс.

Причиной третьего иска - против сотрудников ООН, работавших с Младичем в МТБЮ, - стали подробности работы медицинского персонала, которые потрясли собравшуюся на пресс-конференцию публику и журналистов.

Иск в отношении медперсонала

Иск в отношении "официальных лиц ООН и медицинского персонала, чинившего препятствия работе защитников, включая посещение Младича докторами", направлен в МОМУТ с формулировкой "за неуважение к суду". В действительности врачи трибунала, по словам защитников, делали все, чтобы генерал Младич умер в ходе процесса, - от затягивания подготовки медицинских документов до прямой подтасовки данных о здоровье подсудимого.

Примечательно, что ни семья, ни защитники не имеют претензий к охранникам МТБЮ, напротив, они благодарны им за то, что те "многократно выражали беспокойство здоровьем генерала Младича". Возбуждение дела против сотрудников трибунала касается в первую очередь тюремного врача МТБЮ доктора Паулюса Фальке, которого СМИ ранее подозревали в махинациях с отчетами о состоянии здоровья Слободана Милошевича, Милана Бабича, Славко Докмановича, генерала Здравко Толимира. В случае с Ратко Младичем доктор Фальке сделал все, чтобы процесс закончился в ноябре 2017 года, а судьи так и не узнали об истинном состоянии здоровья бывшего командующего армии боснийских сербов.

По словам адвоката Иветича, речь идет не об отдельных инцидентах, а о регулярной преднамеренной практике, указывающей на возможность существования сговора в среде трибунала, ставящего цель нераскрытия информации об ухудшившемся состоянии здоровья Младича. Например, подготовка трибуналом документов о здоровье Младича продолжалась свыше одного года вместо положенных 14 дней. "Самое важное, что документы не были готовы в момент, когда защита добивалась временного освобождения Младича для лечения", - подчеркнул адвокат, добавив, что это не является случайным, так как медики были в курсе обращения защиты и намеренно оттягивали подготовку медицинской документации.

Защита стремилась представить судье свидетельства критического состояния здоровья Младича, на основании чего приостановить процесс на время лечения генерала в России или Сербии. В последний момент, когда было получено разрешение на осмотр Младича сербскими врачами в октябре 2017 года, все испортил именно Фальке, который сначала затягивал, а потом отменил визит сербских врачей под предлогом, что "посещения вредят здоровью генерала". В итоге сербские доктора смогли осмотреть пациента лишь после оглашения приговора и закрытия МТБЮ.

Когда двое сербских врачей наконец-то были допущены к Младичу для осмотра, "доктор Фальке помешал тому, чтобы, согласно правилу 31 (право на медпомощь - прим. ТАСС), осмотр проходил в медицинской палате, и запретил врачам пользоваться аппаратом ЭКГ, вопреки жалобам Младича на сильные боли в груди". Когда один из сербских врачей спросил, почему нарушается положенное статьей 31 расписание медосмотра, доктор Фальке прервал осмотр и удалил сербского медика из помещения.

На второй день осмотра генерал почувствовал себя плохо, у него поднялось давление сначала до 180/90, а затем до 203/94, что представляет собой гипертонический криз и требует немедленной госпитализации. Но в ответ на требования сербских врачей госпитализировать генерала тюремный медперсонал удалил их из комнаты, а самого Младича вместо больницы закрыл в одиночной камере, "чтобы он успокоился". При этом одному из сербских докторов в грубой форме было сказано, что он не только не имеет права давать советы медикам МТБЮ, но и не имеет права давать рекомендации по поддержанию здоровья генералу Младичу.

"Мы считаем, что сотрудники трибунала скоординированно чинили препятствия установлению точного состояния здоровья Младича, некто из медицинской службы МТБЮ пытался изменить данные о состоянии здоровья генерала", - уверен адвокат Иветич. Это же подтвердили результаты осмотра подсудимого сербскими врачами, которые доказывают, что у генерала существовали серьезные сердечные заболевания, которые медики МТБЮ скрывали во время процесса. Так, тюремные врачи под руководством Фальке предоставляли судьям трибунала копии документов, в которых места с опасными диагнозами были предварительно заклеены. Позднее защита получила доступ к исходной версии медицинских документов и предоставила судьям фото медицинских отчетов "до" и "после".

Состояние генерала

То, что так скрывали тюремные врачи во главе с Фальке, удалось рассмотреть сербским медикам.

"Оба доктора подтвердили как ранее существовавшие проблемы со здоровьем генерала Младича, так и новые проблемы, которые представляют серьезную угрозу его здоровью. Доктор Фальке и его доктора эти проблемы ни диагностировали, ни лечили, что означает, что они либо некомпетентны, либо пытаются скрыть эти проблемы, - говорит адвокат Иветич. - Генерал Младич может умереть сегодня или завтра, лечение МТБЮ - все равно, что играть в "русскую рулетку" с пациентом, но не с одной, а с четырьмя-пятью пулями в барабане. 71-летний Младич должен быть срочно госпитализирован, врачи считают, что риск его смерти в шесть раз выше, чем в среднем у людей его возраста", - отметил адвокат.

"Во время осмотра обнаружены шумы в сердце, настолько сильные, что любой врач или медсестра не могли их не услышать. Между тем доктор Фальке каким-то образом их не слышал и не лечит это. Шум означает, что сердечный клапан поврежден и требуется срочная госпитализация. При этом медики трибунала полностью отрицают, что Младич вообще жалуется на боли в груди", - сообщил адвокат.

Генерал Младич за время своего пребывания в тюрьме МТБЮ перенес два инсульта и один инфаркт. В декабре прошлого года сербские врачи диагностировали у него третий инсульт, но это отрицают врачи Гаагского трибунала. Новое обследование показало, что Младич страдает целым букетом заболеваний, которые вообще не были диагностированы тюремными врачами. Все эти "заболевания развивались в течение последних пяти-семи лет, когда Младич находился в руках доктора Фальке". Результаты МРТ мозга Младича указывают на резкое ухудшение состояния с 2013 года по 2017 год, свидетельствуют о двух больших инсультах и нескольких более мелких, отмирании клеток мозга, деменции.

"Пришло время прекратить злоупотребления вокруг лечения генерала Младича и предоставить ему медицинские услуги, которые предусматривает элементарная пристойность. Это самый пристрастный и самый неприличный исход процесса из всех, которые я видел за 19 лет работы с МТБЮ", подытожил адвокат Иветич.

Приговор МТБЮ

Многолетний процесс над генералом завершался в спешке: нужно было успеть к заявленному в Нью-Йорке сроку закрытия Гаагского трибунала. Однако у защиты появились опасения, что спешка привела к судебной ошибке. Как заявил адвокат Драган Иветич, "совсем недавно суд признал, что у него не было ни одного основания выносить приговор по геноциду в Сребренице, кроме предположений". По его словам, "тяжело больной Младич был несправедливо осужден и является человеком, который должен быть освобожден от обвинений и отправлен на лечение".

Сын Младича также заявил о том, что суд не имел доказательств по Сребренице. "Все здесь заинтересованы в справедливом приговоре, тем более в ситуации, когда сами судьи спустя два месяца после приговора заявляют, что не имели доказательств о геноциде в Сребренице, о которой нам твердили последние 30 лет. Если это не скандал, то я не знаю, что тогда скандал", - заявил Дарко Младич.

Опасения семьи

Все опасения семьи генерала связаны с тем, что сотрудники МТБЮ попытаются "спрятать концы" своих злоупотреблений и подтасовок и попросту устранят Младича в тюремной камере. Еще одним аргументом для такого исхода могут стать высказанные судьями сомнения в виновности генерала Младича по Сребренице.

"Ясно то, что запреты доктора Фальке на посещение врачей были, в сущности, попыткой скрыть состояние здоровья Младича до вынесения приговора, который был вынесен, по их же словам, без достаточных доказательств. Хочу обратить ваше внимание на еще одну деталь, которая красноречиво говорит о том, с каким отношением столкнулся Младич. Доктор Фальке, будто бы случайно, в первый день осмотра забрал разрешение на посещение медицинской комнаты и использование аппарата ЭКГ и тем самым сделал невозможным для команды врачей проведение элементарного осмотра", - рассказал сын генерала.

Дарко Младич уверен, что именно доктор Фальке заклеивал диагноз "инфаркт" на документах, копировал их и потом предоставлял судьям, поэтому он полностью поддерживает иск, направленный против сотрудников МТБЮ.

"Ухудшение состояния здоровья генерала, которое засвидетельствовали сербские врачи, произошло не вчера, оно ухудшалось последние пять-семь лет, пока Ратко Младич был в МТБЮ. Поскольку были подтверждены очевидные упущения в лечении, значит, состояние генерала - следствие врачебных ошибок, которые они совершили намеренно или случайно. В данный момент мы считаем, что это было сделано намеренно. Сейчас мы исследуем возможность подачи иска, мы бы хотели подать иск против всех ответственных за такие ошибки в этом судебном процессе", - сказал он.

"Они манипулировали состоянием здоровья Младича, скрывая положение дел. Настоящее чудо, что генерал Младич еще жив, однако времени у него нет, так как последствия такого "лечения" усугубляются. Семья боится, что в интересах сотрудников, скрывавших состояние Младича, чтобы генерал умер и чтобы не состоялась отмена несправедливого приговора", - сказал он.

Дарко Младич поблагодарил Россию и Сербию за предоставленные гарантии для лечения отца, а также призвал власти Сербии "подключить свое дипломатическое влияние в мире" к решению вопроса о скорейшем освобождении Ратко Младича для лечения в Сербии и "спасти этим его жизнь".