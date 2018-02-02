Эксперты СБ ООН обсуждают предложение РФ по расследованию химатак в Сирии

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Внесенный Россией проект резолюции о создании новой структуры для расследования химических атак в Сирии обсуждается Советом Безопасности ООН на уровне экспертов. Об этом заявил в четверг журналистам кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, председательствующий в Совбезе в феврале.

"По вопросу химического оружия между членами Совета Безопасности остаются разногласия. Есть проект резолюции, внесенный Россией, его в настоящий момент обсуждают эксперты", - сказал он.

Россия 23 января представила проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год. Предлагаемая Москвой комиссия призвана заменить собой Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), который прекратил существование в ноябре 2017 года. Попытки членов СБ договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

США с ходу выступили против инициативы РФ, заявив, что согласятся лишь на возобновление работы СМР в его изначальном виде. В то же время ряд других членов Совбеза, в том числе Боливия, Казахстан, Китай и Франция заявили о готовности изучить российский проект резолюции. При этом постпред Швеции Улоф Скуг впоследствии заявил, что предложенный Москвой текст нуждается в правке.

Как сообщил Мансур Айяд аль-Утейби, в течение месяца члены Совбеза предпримут еще одну попытку принять заявление по гуманитарной ситуации в Сирии, которое не удалось согласовать из-за позиции ряда западных государств, посчитавших текст слишком мягким. Дипломат одной из этих стран пояснил ТАСС, что в документе, в частности, не упоминалась ситуация в Восточной Гуте и не говорилось о проблемах с гуманитарным доступом. В результате принятие заявления в предложенном виде посылало бы "очень плохой сигнал", сказал собеседник агентства.