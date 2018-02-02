Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: президент Бразилии лишился пенсии, поскольку не подтвердил факт своего существования

Международная панорама
2 февраля, 2:24 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 2, февраля. /ТАСС

Ежемесячные выплаты, которые положены политику в соответствии с законодательством, составляют $7 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года, потому что не предоставил государственным органам доказательств того, что он жив. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Согласно бразильскому законодательству, пенсионер ежегодно должен обновлять регистрацию в органах, ответственных за соответствующие выплаты. "Эта процедура называется "доказательство жизни", и она всегда должна осуществляться в течение месяца, на который приходится день рождения заинтересованного лица", - пояснили представители портала госуслуг штата Сан-Паулу, которые отвечают за предоставление информации о выплате пенсий населению (SPPrev).

77-летний Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет. Тогда он занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Ежемесячные выплаты, которые положены политику в соответствии с законодательством, составляют 45 тыс. 050 реалов ($14 216). Однако, поскольку он занимает должность главы государства и получает соответствующую зарплату, эта сумма временно снижена до 22,1 тыс. реалов ($7 тыс.).

По данным SPPrev, администрация президента уже направила документы, необходимые для возобновления выплат. Как сообщили Globo представители Темера, глава государства не выполнил необходимые действия вовремя из-за нехватки времени. Они убеждены, что пенсия за ноябрь и декабрь 2017 года будет выплачена президенту в ближайшее время.

Президент Бразилии на протяжении последних месяцев пытается добиться принятия пенсионной реформы. Однако Темеру пока не удалось заручиться поддержкой необходимого числа депутатов для утверждения этой инициативы. Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин. Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85.

Таким образом минимального возраста для выхода на пенсию в стране в настоящий момент нет. Ряду категорий граждан - в том числе полицейским, военнослужащим и преподавателям - предоставляются льготы в виде возможности раньше окончить трудовую деятельность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Темер, Мишел
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама