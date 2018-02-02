СМИ: президент Бразилии лишился пенсии, поскольку не подтвердил факт своего существования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года, потому что не предоставил государственным органам доказательств того, что он жив. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Согласно бразильскому законодательству, пенсионер ежегодно должен обновлять регистрацию в органах, ответственных за соответствующие выплаты. "Эта процедура называется "доказательство жизни", и она всегда должна осуществляться в течение месяца, на который приходится день рождения заинтересованного лица", - пояснили представители портала госуслуг штата Сан-Паулу, которые отвечают за предоставление информации о выплате пенсий населению (SPPrev).

77-летний Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет. Тогда он занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Ежемесячные выплаты, которые положены политику в соответствии с законодательством, составляют 45 тыс. 050 реалов ($14 216). Однако, поскольку он занимает должность главы государства и получает соответствующую зарплату, эта сумма временно снижена до 22,1 тыс. реалов ($7 тыс.).

По данным SPPrev, администрация президента уже направила документы, необходимые для возобновления выплат. Как сообщили Globo представители Темера, глава государства не выполнил необходимые действия вовремя из-за нехватки времени. Они убеждены, что пенсия за ноябрь и декабрь 2017 года будет выплачена президенту в ближайшее время.

Президент Бразилии на протяжении последних месяцев пытается добиться принятия пенсионной реформы. Однако Темеру пока не удалось заручиться поддержкой необходимого числа депутатов для утверждения этой инициативы. Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин. Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85.

Таким образом минимального возраста для выхода на пенсию в стране в настоящий момент нет. Ряду категорий граждан - в том числе полицейским, военнослужащим и преподавателям - предоставляются льготы в виде возможности раньше окончить трудовую деятельность.