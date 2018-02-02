Демократы в Конгрессе США призвали к отставке главы спецкомитета по разведке

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Лидеры демократов в обеих палатах Конгресса США - сенатор Чарльз Шумер и член Палаты представителей Нэнси Пелоси - в четверг призвали отправить в отставку республиканца Девина Нуньеса с поста председателя спецкомитета нижней палаты по разведке.

Причиной послужил документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году. 29 января спецкомитет проголосовал за обнародование этой подготовленной республиканцами записки, из которой следует, что бюро ссылалось на составленное и оплаченное демократами досье для получения разрешения на ведение наблюдения за одним из помощников Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Сами демократы утверждают, что таким образом их оппоненты хотят подорвать доверие к расследованию возможного "сговора" между штабом Трампа и российскими властями.

Шумер в письме на имя спикера Палаты представителей, республиканца Пола Райана призвал его "исключить председателя Нуньеса" из состава его комитета, а также "отозвать свою поддержку в пользу публикации записки". Пелоси в свою очередь обвинила Нуньеса в том, что он изменил содержание документа уже после голосования в комитете.

Представитель Нуньеса Джек Лангер ранее подтвердил телеканалу NBC, что указанная записка действительно была подвергнута редактуре, но, по его словам, в нее были внесены лишь "грамматические правки и пара поправок, рекомендованных ФБР и самими представителями" демократов в спецкомитете.

Представитель администрации США в четверг сообщил журналистам, что Трамп, вероятно, уже в пятницу проинформирует Конгресс о своем согласии на публикацию записки. Так того требует закон. На принятие решения главе государства отводится пять дней.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.